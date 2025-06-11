OnePlus готовит два новых смартфона Nord

Компания OnePlus расширит линейку среднебюджетных смартфонов Nord сразу двумя моделями — Nord 5 и Nord CE5. По последним утечкам, обе новинки будут представлены 8 июля, что нетипично для бренда: ранее устройства серии выпускались по отдельности.

Новая стратегия может быть связана с растущей конкуренцией в среднем сегменте, где OnePlus активно соперничает с Motorola, Samsung и Xiaomi. Смартфоны получат заметные технические улучшения, включая ёмкие аккумуляторы и высокочастотные OLED-дисплеи.

OnePlus Nord 5 получит флагманский чип и 100-ваттную зарядку

Главной особенностью Nord 5 станет мощный чип MediaTek Dimensity 9400e, ранее использовавшийся в модели Ace 5 Racing Edition и Realme GT 7. Устройство укомплектуют OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Смартфон оснастят двойной основной камерой: 50-мегапиксельным основным сенсором и 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем. Фронтальная камера получит разрешение 16 Мп.

Одной из ключевых характеристик станет аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Nord CE5 станет упрощённой версией с той же камерой

OnePlus Nord CE5, по имеющимся данным, получит чипсет MediaTek Dimensity 8350, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Устройство также будет оснащено OLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц.

Камера останется такой же, как у старшей модели: двойная тыловая с основным сенсором на 50 Мп и фронтальная на 16 Мп. Однако Nord CE5 будет отличаться ещё более ёмким аккумулятором на 7100 мАч и зарядкой мощностью 80 Вт.

Официальное подтверждение даты релиза пока отсутствует, однако запуск двух устройств одновременно может означать смену продуктовой стратегии OnePlus в сегменте среднего класса.