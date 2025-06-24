В iOS 26 дебютировал режим адаптивного энергопотребления, направленный на оптимизацию расхода заряда аккумулятора. Однако, несмотря на совместимость актуальной версии операционной системы с относительно устаревшими моделями iPhone, поддержка данной функции реализована не на всех устройствах.

Согласно имеющейся информации, воспользоваться этой инновацией смогут лишь владельцы следующих аппаратов:

iPhone 15 Pro/15 Pro Max;

iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max.

Следует напомнить, что Adaptive Power Mode, по заявлению Apple, вносит «незначительные изменения в производительность» с целью увеличения времени автономной работы смартфона. В частности, возможно небольшое уменьшение яркости экрана или незначительное снижение скорости выполнения некоторых операций.

Функция Adaptive Power Mode деактивирована по умолчанию. Ее активация доступна в меню «Настройки», в разделе «Аккумулятор», где расположен пункт «Режим питания».



