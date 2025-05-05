Новые складные смартфоны Samsung — Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 — всё ближе к релизу. На этот раз утечки подтвердились сертификацией UL Demko, где раскрыты точные параметры аккумуляторов обоих устройств. И если Flip 7 получит ощутимый прирост, то Fold 7 вновь останется без апгрейда по батарее.

Flip 7 получит больше емкости, чем раньше

Согласно сертификации, Galaxy Z Flip 7 оснащён двумя аккумуляторами с номерами EB-BF766ABE (1 189 мАч) и EB-BF767ABE (2 985 мАч). Совокупная минимальная ёмкость составляет 4 174 мАч, а маркетинговое значение, скорее всего, будет озвучено как 4 300 мАч. Для сравнения, у Galaxy Z Flip 6 было 4 000 мАч — прибавка составит около 300 мАч.

Это хорошая новость для пользователей, особенно с учётом увеличивающегося внешнего дисплея, который теперь, по слухам, достигнет 4 дюймов.

Fold 7 снова без прироста аккумулятора

В то же время Galaxy Z Fold 7, по тем же данным, снова получит двойную батарею на 4 272 мАч — с элементами EB-BF966ABE (2 126 мАч) и EB-BF967ABE (2 146 мАч). Это полностью повторяет характеристики Fold 6, и, скорее всего, будет указано как 4 400 мАч.

Учитывая слухи о большем дисплее в новой версии Fold, отсутствие увеличенной батареи вызывает вопросы. В частности — сможет ли новый чипсет и дисплей компенсировать потенциально возрастающее энергопотребление?

Зарядка тоже без изменений

Кроме ёмкости аккумуляторов, подтвердились и скорости зарядки: 25 Вт проводная и 15 Вт беспроводная, как и у предыдущего поколения. Это уже вызывает критику со стороны пользователей, ожидавших перехода на более современные стандарты зарядки.

Возможности: камера, толщина, дисплей

Несмотря на консервативный подход к батарее, у Galaxy Z Fold 7 будет чем привлечь внимание. Согласно утечкам, он получит:

основную камеру на 200 Мп ,

, более тонкий корпус ,

, и увеличенную площадь экранов.

Flip 7 тоже не останется в стороне: его внешний дисплей станет ещё больше, а внутренние изменения могут затронуть систему охлаждения и компоновку внутренних элементов.

Когда ждать презентацию

По имеющейся информации, оба устройства уже поступили в массовое производство, а официальная презентация Samsung Unpacked ожидается в начале июля 2025 года.

Ожидается, что в этот же период свои новые модели покажут Oppo, Honor, Motorola и, возможно, Huawei — конкуренция в сегменте складывающихся смартфонов будет жаркой. При этом Apple, как сообщалось ранее, планирует выпустить свой первый складной iPhone не раньше 2026 года, так что у Samsung есть шанс ещё раз задать тон в категории.