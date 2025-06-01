В прошлом году компания HMD представила смартфон Skyline, выполненный в дизайне, напоминающем Lumia, и оснащённый чипсетом Snapdragon 7s второго поколения. Появлялись сообщения о работе над новой версией этого устройства. Пока предполагается, что Skyline 2 находится в разработке, новая утечка информации также раскрыла существование более мощной модели — Skyline 2 GT. Ниже представлены предполагаемые технические характеристики обоих устройств.

HMD Skyline 2 GT и Skyline 2: основные характеристики

Прототипы HMD Skyline 2 / Skyline 2 GT

Согласно источнику HMD Meme, Skyline 2 GT будет оснащён 6,55-дюймовым плоским дисплеем P-OLED с частотой обновления 144 Гц и яркостью до 2000 нит. Хотя разрешение экрана пока не уточняется, предполагается поддержка FHD+ — аналогично предыдущей модели.

Под капотом у Skyline 2 GT — процессор Snapdragon 7 третьего поколения и 12 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечит проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку Qi 2.0 с встроенным магнитом. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 15.

Камеры у Skyline 2 GT включают фронтальную с разрешением 50 Мп и тройную основную камеру с модулями по 108 Мп + 50 Мп + 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации (OIS). На задней панели также расположен сенсор ToF для улучшенной работы с глубиной. Среди дополнительных функций — кнопка быстрого доступа, кнопка камеры, Bluetooth 5.3, стереодинамики и корпус с защитой IP67.

Что касается модели Skyline 2, то она предполагается с аналогичным дисплеем — 6,55-дюймовым P-OLED с FHD+ и частотой обновления 144 Гц, яркостью до 1200 нит. Внутри установлен процессор Snapdragon 7s третьего поколения и аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт и поддержкой беспроводной зарядки Qi 2.0.

Оптическая система включает фронтальную камеру на 50 Мп и тройной модуль на задней панели: основной на 108 Мп и дополнительные по 13 Мп с поддержкой OIS. Среди ожидаемых функций — Android 15 с обновлениями на три года, стереодинамики, защита IP54 и технология самовосстановления Gen 2.