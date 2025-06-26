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В этом году слухи о складном смартфоне Samsung Galaxy Tri Fold не утихают: после нескольких официальных намёков появились свежие данные о ключевых характеристиках устройства.

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Содержание
1. Титановая рама и улучшенная прочность
2. Snapdragon и 16 ГБ ОЗУ
3. Отказ от камеры под дисплеем
4. Другие ожидаемые особенности
5. Когда ждать презентацию?

Титановая рама и улучшенная прочность

По информации инсайдера @PandaFlashPro, модель получит комбинированную раму из титана и алюминия — решение, которое Samsung уже применяла в своих флагманах, включая Galaxy S-серию и iPhone. Это должно повысить долговечность устройства, особенно учитывая его сложную складную конструкцию.

Snapdragon и 16 ГБ ОЗУ

Смартфон, вероятно, будет оснащён чипсетом Snapdragon (конкретная модель не названа, но логично предположить Snapdragon 8 Elite — тот же процессор, что и в Galaxy S25). Объём оперативной памяти составит 16 ГБ, что соответствует трендам 2025 года.

Отказ от камеры под дисплеем

В отличие от Galaxy Z Fold 6, в Tri Fold не будет подэкранной камеры (UDC). Похожие слухи ранее касались и Z Fold 7 — возможно, Samsung временно возвращается к перфорированным камерам для улучшения качества съёмки.


Другие ожидаемые особенности

  • Тройное складывание: Основной экран — 9,96 дюйма, внешний — 6,49 дюйма.
  • Складной аккумулятор: Для увеличения автономности.
  • Скромная зарядка: Скорость может уступать конкурентам.
  • Возможное название: Samsung Galaxy G Fold.

Когда ждать презентацию?

Устройство может быть представлено 9 июля на мероприятии Galaxy Unpacked вместе с Z Fold 7, Z Flip 7 и Galaxy Watch 8.

Важно: Инсайдер отметил данные как «подтверждённые», но официального заявления Samsung пока нет. Остаётся ждать анонса!

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