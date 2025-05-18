Компания Nothing готовит к выпуску смартфон Phone (3), который, вопреки ожиданиям, не будет типичным представителем среднего класса. По данным инсайдеров, новинка получит топовую начинку, включая мощный процессор, переработанную камеру и увеличенную батарею.

Что известно о характеристиках

По информации ресурса SmartPrix, Nothing Phone (3) может получить чип Qualcomm уровня Snapdragon 8 Elite — процессор, сравнимый по производительности с MediaTek Dimensity 9400e и выше. Если эти данные подтвердятся, заявленная цена около £800 уже не будет казаться завышенной.

Помимо мощного процессора, смартфон предложит обновлённую систему камер. Основной модуль будет улучшен, а также возможен переход на увеличенный перископический телеобъектив.

Что касается автономности, ожидается, что батарея Nothing Phone (3) превысит 5 000 мА·ч. Для сравнения, у текущей модели Phone (2) установлен аккумулятор на 4 700 мА·ч с поддержкой 45 Вт быстрой и 15 Вт беспроводной зарядки.

ОС и дата релиза

Новинка будет работать на Nothing OS 3.2, основанной на Android 15. Официальной даты запуска пока нет, но высока вероятность, что смартфон представят в июле — как и Nothing Phone (2) два года назад.

Цена и позиционирование

Глава компании Карл Пей ранее подтвердил, что Nothing Phone (3) будет стоить около £800. Несмотря на высокую цену для устройства без приставки «Pro», утечка характеристик показывает: это не просто «середнячок», а скорее потенциальный флагман без лишних излишеств.