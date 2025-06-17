Nothing готовится представить свой новый смартфон уже 1 июля. Несмотря на сохраняемую интригу, большинство характеристик устройства уже просочились в сеть. Новый слух проливает свет на самый важный компонент — процессор, и похоже, что Phone (3) может оказаться не таким уж флагманом, как хотелось бы.

Внутри — Snapdragon 8s Gen 4, а не топовый чип

Известный инсайдер Йогеш Брар сообщил, что в Nothing Phone (3) будет установлен чип Snapdragon 8s Gen 4. Ранее предполагалось, что выбор может пасть на этот процессор либо на более мощный Snapdragon 8 Gen 4 «Elite» (тот, что, по слухам, получит Galaxy S25 Ultra). Однако новая утечка подтверждает, что ставка сделана на более доступный вариант.

Snapdragon 8s Gen 4 — это не медленный чип. Он по-прежнему принадлежит к флагманской категории и обеспечивает высокую производительность. Но он лишён некоторых фишек, характерных для топовых решений. В частности, он не использует новейшие ядра Oryon и не поддерживает mmWave 5G или запись видео в 8K.

Конфигурация CPU у чипа включает одно ядро Cortex-X4 (3.2 ГГц), три ядра Cortex-A720 (3 ГГц), два ядра A720 (2.8 ГГц) и два — на 2 ГГц. Как видно, слабых (эффективных) ядер нет вовсе. Это может сделать чип не таким энергоэффективным, но он должен быть весьма хорош в многозадачности — даже лучше, чем Snapdragon 8 Gen 3 из прошлогоднего Galaxy S24 Ultra.

AI и графика — сильные стороны чипа

Графический процессор Adreno в Snapdragon 8s Gen 4 базируется на той же архитектуре, что и в более дорогом Snapdragon 8 Elite, но использует двухсегментный дизайн вместо трёх. А встроенный NPU — нейронный блок — стал на 44% быстрее по сравнению с предыдущим поколением.

Таким образом, в задачах, связанных с ИИ, новинка может оказаться весьма производительной, особенно если Nothing сделает ставку на AI-функции в интерфейсе и камере.

Флагман без 8K и mmWave — не совсем флагман?

Скорее всего, Nothing Phone (3) не получит поддержку 8K-видеозаписи, замедленной съёмки 4K/120fps и сверхбыстрого mmWave 5G. Всё это может не быть критичным для большинства пользователей, но такие детали влияют на восприятие устройства как «полноценного» флагмана.

Если слух подтвердится, Phone (3) займёт нишу между средним и верхним сегментами, конкурируя с такими моделями, как Pixel 8, а не с Galaxy S25 Ultra или iPhone 16 Pro.