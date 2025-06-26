Долгожданный Nothing Phone (3) появился на Geekbench в преддверии презентации 1 июля. Согласно последнему списку, устройство имеет солидные показатели в 2076 одноядерных и 6577 многоядерных процессорах, а также, как и ожидалось, оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s поколения 4.

В списке также показано, что телефон оснащен 16 ГБ оперативной памяти и загружается под управлением Android 15, предположительно без операционной системы OS 3.5. Согласно последним утечкам, Nothing Phone (3) должен выйти с 6,7-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, аккумулятором емкостью 5150 мАч с зарядкой 100 Вт и четырьмя 50-мегапиксельными камерами, включая фронтальный модуль, основной перископ с 3-кратным зумом и сверхширокоугольные камеры.