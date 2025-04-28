Компания Nothing наконец-то официально анонсировала CMF Phone 2 Pro. Это второй смартфон в линейке CMF, который получил яркий дизайн и заметные улучшения.

Смартфон выполнен в эффектном двухцветном корпусе. Основной вариант — яркий оранжево-красный, также доступны чёрный и белый цвета. Как и у первой модели, корпус украшен винтами из нержавеющей стали. Однако в новом поколении сменные панели больше не предусмотрены.

В США CMF Phone 2 Pro оценён в $279. Здесь доступна только версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В других регионах появится и вариант с 128 ГБ по цене от £219. Несмотря на ограниченный выбор конфигураций, устройство обещает предложить отличные характеристики за свои деньги.

Камеры в новинке действительно впечатляют. Главная и телефото-камеры оснащены сенсорами по 50 Мп, а сверхширокоугольная камера — 16 Мп. Образцы снимков, опубликованные на сайте компании, выглядят многообещающе. Кроме того, смартфон получил фирменный движок обработки изображений TrueLens Engine 3 с поддержкой Ultra XDR.

Важным нововведением стала кнопка Essential Key. Она позволяет делать скриншоты одним нажатием и работает вместе с приложением Essential Space. В нём можно удобно хранить записи и изображения, а также быстро находить их с помощью ИИ.

Внутри CMF Phone 2 Pro установлен процессор Dimensity 7300 Pro. Его возможностей хватит для большинства задач. Смартфон также получил батарею на 5000 мАч, которая обеспечивает минимум день активного использования. Яркий AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ поддерживает частоту обновления 120 Гц и достигает пика яркости в 3000 нит, что редкость для устройств дешевле $300.

Одновременно с запуском смартфона Nothing представила новую линейку беспроводных наушников.

Новая серия наушников CMF Buds 2

В серию CMF Buds 2 вошли сразу три модели:

CMF Buds 2 Plus предлагают поддержку кодека Hi-Res LDAC и полную настройку эквалайзера. Стоимость — £49.

предлагают поддержку кодека Hi-Res LDAC и полную настройку эквалайзера. Стоимость — £49. CMF Buds 2 получили настройку Direo Opteo и гибридное активное шумоподавление за £39.

получили настройку Direo Opteo и гибридное активное шумоподавление за £39. CMF Buds 2a стали самой доступной моделью (£29) с базовым ANC и 12,4-мм драйверами для насыщенного баса.

Новые наушники хорошо дополняют CMF Phone 2 Pro и предлагают достойное качество без переплат.

Смартфон уже доступен для предзаказа. Поставки начнутся ориентировочно 6 мая. В США приобрести устройство можно только в рамках бета-программы.