Nokia и HMD Global начали процесс разделения ещё в прошлом году. Это включало удаление телефонов под брендом Nokia с сайта hmd.com и замену большинства моделей на устройства под маркой HMD. Однако есть шанс, что бренд Nokia сохранится в мире мобильных устройств — если финская компания найдёт нового партнёра.

На сабреддите Nokia представитель сообщества компании сообщил, что Nokia открыта к сотрудничеству с «крупным производителем мобильных устройств». Конечно, слова менеджера по социальным сетям не являются официальным заявлением, а Reddit — не самое подходящее место для поиска OEM-производителей смартфонов.

Ранее Nokia лицензировала свой бренд в разных сегментах. Например:

Streamview выпускала телевизоры,

выпускала телевизоры, RichGo — наушники и аксессуары для смартфонов,

— наушники и аксессуары для смартфонов, OFF Global — ноутбуки.

Как известно, эти соглашения о лицензировании также завершились.





Тем временем у HMD дела идут не лучшим образом: недавно компания объявила о сокращении своей деятельности в США. Сама Nokia тоже сталкивалась с негативными слухами — в прошлом году появлялись сообщения, что Samsung якобы заинтересовалась покупкой сетевого бизнеса Nokia. Финны быстро опровергли эти слухи, и с тех пор новых заявлений на эту тему не поступало.

Финансовые результаты Nokia за второй квартал 2025 года будут опубликованы в четверг. В первом квартале компания сообщила об операционной прибыли в размере 156 миллионов евро при выручке 4,39 миллиарда евро.



