Инсайдер Digital Chat Station поделился в китайской соцсети Weibo новыми подробностями о предстоящей флагманской линейке Oppo Find X9. По его данным, компания готовит сразу четыре модели: Find X9, Find X9 Plus, Find X9 Pro и Find X9 Ultra.

Четыре модели — четыре диагонали

Согласно утечке, базовая модель Find X9 получит 6.3-дюймовый дисплей. Версия Plus увеличится до 6.59 дюйма, а Pro и Ultra — до 6.78 дюйма. Все модели будут оснащены плоскими AMOLED-экранами с разрешением «1.5K» (предположительно около 1220p), что говорит о ставке на баланс между качеством изображения и энергоэффективностью.

Новые чипы от MediaTek и Qualcomm

Модели Find X9, Plus и Pro, по данным источника, будут работать на ещё не анонсированном процессоре MediaTek Dimensity 9500. Флагманская Find X9 Ultra, как и ожидалось, получит топовый Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm — вероятно, это будет самый мощный чипсет в линейке Android на момент выхода.

Камеры: акцент на зум и высокое разрешение

Все четыре модели получат по три камеры, включая отдельный перископический модуль. Особенно выделяется Find X9 Ultra: инсайдер утверждает, что смартфон будет оснащён 200-мегапиксельным телеобъективом, а также 50-мегапиксельным перископом с поддержкой 10-кратного оптического зума. Это потенциально делает его одним из самых продвинутых камерофонов на рынке.

Пока без подтверждения от Oppo

Стоит помнить, что эта информация основана на предварительных утечках. Oppo пока официально не раскрывала планы по линейке Find X9, а значит, характеристики могут измениться ближе к релизу. Тем не менее, если информация подтвердится, серия Find X9 может оказаться одной из самых амбициозных в истории компании.