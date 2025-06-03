В преддверии масштабной презентации, намеченной на июль, в сеть утекли новые подробности о будущих устройствах Samsung. Среди них — первые в своем роде Galaxy Z Flip 7 FE, улучшенные версии Z Flip 7 и Z Fold 7, а также часы Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic. Более того, по слухам, дебют могут также отметить тройной складной смартфон и защищенные Galaxy Watch Ultra 2.

Согласно новой утечке, Galaxy Z Flip 7 FE выйдет в черном и белом цветах, тогда как Z Flip 7 предложат в черном, синем и кораллово-красном исполнениях. Модель Z Fold 7, в свою очередь, появится в черном, серебристом и цвете «Blue Shadow». Эта информация — предварительная, и список расцветок наверняка расширится ближе к анонсу.

Стоит отметить, что «Coral Red» станет первой красной версией среди складушек Samsung — такого оттенка не было даже у Z Flip 6. А вот «Blue Shadow» для Z Fold 7 звучит как более интересная альтернатива привычному темно-синему.

Galaxy Z Flip 7 Fan Edition, вероятно, будет визуально напоминать прошлогодний Z Flip 5, а не флагманский Z Flip 6, унаследовав многие черты его дизайна и характеристик. Устройства также будут отличаться по объему памяти:

Galaxy Z Flip 7 FE — 128 и 256 ГБ;

Galaxy Z Flip 7 — 256 и 512 ГБ.

Таким образом, в линейке Z Flip 7 не будет базовой конфигурации на 128 ГБ, что позволит четко отделить Fan Edition от основной модели. О версии с 1 ТБ данных пока нет, что, скорее всего, означает ее отсутствие. Объем оперативной памяти, по предварительным данным, останется прежним — 12 ГБ.

Цены пока не раскрыты, но известно, что все новинки будут представлены одновременно.

Кроме складных смартфонов, Samsung также готовит смарт-часы следующего поколения. Galaxy Watch 8, как ожидается, сохранят размеры корпусов 40 и 44 мм, а цветовая палитра включит графитовый (серый) и серебристый варианты. Galaxy Watch 8 Classic, по слухам, выйдут только в одном размере и будут доступны в черном и белом цветах.

Ранее утекшие рендеры новых часов показывают ряд внешних изменений, в то время как внутренние обновления окажутся более скромными по сравнению с Galaxy Watch 7 и Watch 6 Classic.

Ожидается, что официальные анонсы состоятся уже в июле.