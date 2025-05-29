Motorola официально анонсировала три новых смартфона в серии G: Moto G86, G86 Power и более доступный G56. Несмотря на схожий дизайн, модели различаются характеристиками, особенно в плане аккумулятора и чипсета.

Moto G86 и G86 Power построены на базе 6,67-дюймового OLED-дисплея с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Панель достигает локальной яркости до 4500 нит, защищена стеклом Gorilla Glass 7i и имеет встроенный сканер отпечатков.

Обе модели работают на чипсете MediaTek Dimensity 7300 в связке с 8 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 или 512 ГБ. Камеры включают 50-мегапиксельный основной сенсор LYT-600 и 8 МП ультраширокоугольный модуль с макро-режимом. Селфи-камера — 32 МП.

Главное отличие между G86 и G86 Power — батарея. Если у базовой версии установлена ёмкость 5200 мАч, то Power получил рекордный для Motorola аккумулятор на 6720 мАч. Обе модели поддерживают зарядку на 30 Вт, сертифицированы по стандартам IP68/IP69 и военному MIL-STD 810H.

Смартфоны доступны в цветах Pantone: Spellbound, Cosmic Sky, Golden Cypress и Chrysanthemum. Moto G86 стоит €299/£280, G86 Power — €329/£299.

Более доступный Moto G56 оснащён 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Новинка дебютирует с ещё не представленным официально чипсетом Dimensity 7060. Это восьмиядерный процессор с частотой до 2,6 ГГц и графикой Imagination IMG BXM-8-256.

В остальном G56 близок к старшим моделям: 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти, 50+8 МП камеры, защита IP68/IP69, аккумулятор на 5200 мАч и зарядка 30 Вт. Работает устройство под управлением Android 15.

Цветовые варианты: Pantone Black Oyster, Dazzling Blue, Gray Mist и Dill. Цена — €250/£199.