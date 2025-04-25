Motorola представила флагманские Razr 60 и Razr 60 Ultra с AI ()

Motorola официально представила свою новую линейку складных смартфонов 2025 года — Razr 60, Razr 60 Ultra и эксклюзивную для США модель Razr+ (2025). Все три устройства получили серьёзные обновления по части дизайна, экранов, производительности и интеллектуальных функций. Особенно выделяется флагман Razr 60 Ultra, оснащённый мощным чипсетом, передовыми камерами и поддержкой Moto AI.

Razr 60 Ultra: топовая мощность и максимальная гибкость

Флагманский Razr 60 Ultra оснащён новейшим 3-нм процессором Snapdragon 8 Elite и графикой Adreno 830. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ (LPDDR5X), накопитель — 512 ГБ (UFS 4.1). Внутренний 7-дюймовый pOLED LTPO-экран имеет разрешение 1.5K, частоту обновления от 1 до 165 Гц, поддержку Dolby Vision, сертификацию Pantone и рекордную яркость до 4000 нит.

Внешний 4-дюймовый дисплей тоже pOLED LTPO с теми же 1–165 Гц и яркостью до 3000 нит. Оба экрана защищены стеклом Gorilla Glass Ceramic.

Смартфон получил тройную камеру: основной, ультраширокий и фронтальный модули по 50 МП каждый. Поддерживаются съёмка в Dolby Vision и звук Dolby Atmos. Аккумулятор ёмкостью 4700 мА·ч заряжается до полного дня работы за 8 минут благодаря технологии TurboPower на 68 Вт. Также поддерживается беспроводная зарядка 30 Вт и обратная зарядка.

Финишные покрытия — это отдельная история: версии из алькантары, дерева, сатина и кожи в цветах Pantone Scarab, Mountain Trail, Cabaret и Rio Red придают смартфону по-настоящему премиальный вид.

Razr 60: надёжная база с более доступной ценой

Обычная версия Razr 60 работает на процессоре MediaTek Dimensity 7400X. Объём памяти — 8 ГБ (LPDDR4X) и 256 ГБ (UFS 2.2). Внутренний экран 6,96 дюйма (pOLED LTPO) с разрешением FHD+ и частотой 1–120 Гц, яркость — до 3000 нит. Внешний дисплей — 3,63 дюйма, 90 Гц, до 1700 нит, под защитой Gorilla Glass Victus.

Камера — 50 МП (основная), 13 МП (ультраширокая и макро), фронтальная — 32 МП. Аккумулятор на 4500 мА·ч, проводная зарядка 30 Вт (день работы за 15 минут), беспроводная — 15 Вт.

Разнообразие текстур и цветов также впечатляет: отделка под кожу, нейлон и ацетат, цветовые решения Pantone — Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky и Parfait Pink.

Moto AI и программные фишки

В обоих устройствах работают новые интеллектуальные функции Moto AI:

Catch Me Up — короткая сводка новостей и уведомлений;

— короткая сводка новостей и уведомлений; Pay Attention — заметки по важным событиям;

— заметки по важным событиям; Remember This — запоминание контекста;

— запоминание контекста; Smart Connect — интеллектуальное подключение к другим устройствам.

Версия Ultra также получила специальную AI-кнопку и функцию Look & Talk — управление ИИ взглядом и голосом без касаний. Moto AI умеет составлять плейлисты, создавать обои, транскрибировать разговоры и передавать контент на другие экраны.

Razr+ (2025): эксклюзив для США

Американская версия смартфона получила имя Razr+ (2025). Она имеет ту же камеру и экраны, но построена на чипе Snapdragon 8s Gen 3. Главные особенности:

Камеры: 50 МП (основная) + 50 МП (телеобъектив)

Аккумулятор: 4000 мА·ч, зарядка 45 Вт по кабелю и 15 Вт беспроводная

Цвета: Mocha Mousse и Hot Pink

Цены и доступность

Razr 60 Ultra : $1300 (США), £1100 (Великобритания)

: $1300 (США), £1100 (Великобритания) Razr 60 : $700 (США), £800 (Великобритания)

: $700 (США), £800 (Великобритания) Razr+ (2025): $1000, продажи в США с 3 июня

Предзаказы в США начнутся 7 мая, официальные продажи стартуют 15 мая. Все модели поступят в продажу на глобальном рынке в ближайшие недели.