Прошло чуть больше недели с момента официального анонса серии Motorola Edge 60, а в сети уже появились первые изображения следующей модели — Edge 70. Хотя это неофициальная информация, ранние рендеры позволяют получить представление о дизайне устройства, который, судя по всему, почти не отличается от предшественника.

На изображениях видно, что Edge 70 оснащён изогнутым с двух сторон дисплеем, алюминиевой рамкой и задней крышкой из веганской кожи. Камерный блок слегка приподнят и включает тройную основную камеру, а четвёртым элементом выступает светодиодная вспышка.

На текущий момент технические характеристики Edge 70 держатся в секрете, что неудивительно — устройство ещё не представлено официально. Тем не менее, можно предположить, что они будут близки к параметрам Edge 60. Ожидается, что новинка получит чипсет MediaTek Dimensity 7000 или, возможно, более современный Dimensity 7400. Основная камера может сохранить 50 МП, дополненная 50 МП ультрашириком и 10 МП телеобъективом с 3-кратным зумом.

Официальной даты запуска пока нет, однако рендеры могут намекать на сентябрьский релиз. Это будет всего через пять месяцев после выхода Edge 60, что достаточно быстро для новой модели, поэтому стоит ожидать дополнительных подтверждений и утечек в ближайшие месяцы.