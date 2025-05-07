После глобального релиза Moto G85 в июне 2024 года, Motorola готовит к запуску его преемника — Moto G86. Благодаря авторитетному инсайдеру Эвану Блассу, теперь стали известны почти все характеристики устройства, а также его дизайн, расцветки и цена.

Экран P-OLED, мощный чип и два аккумуляторных варианта

Moto G86 получит 6,67-дюймовый P-OLED экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4 500 нит. Дисплей будет защищён стеклом Gorilla Glass 7i и оснастится встроенным сканером отпечатков пальцев. Также заявлена аудиосистема с двумя динамиками и поддержкой Dolby Atmos.

Смартфон будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 7300 и поступит на рынок в двух аккумуляторных конфигурациях:

5 200 мАч (толщина корпуса — 7,87 мм, вес — 185 г)

6 720 мАч (толщина — 8,65 мм, вес — 198 г)

Обе версии поддерживают зарядку мощностью 33 Вт.

Android 15, долгосрочная поддержка и гибкая конфигурация памяти

Moto G86 будет поставляться с Android 15 и гарантией двух лет обновлений ОС и четырёх лет патчей безопасности. Ожидаются модификации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти (и до 12 ГБ виртуальной) и накопителем на 128 или 256 ГБ. Также присутствует слот для карт microSD.

Камеры с OIS и автофокусом, а также широкий набор беспроводных возможностей

Фронтальная камера получит разрешение 32 МП. Сзади будет установлена двойная система:

Основной модуль Sony LYT-600 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения

Ультраширокоугольный объектив на 8 МП с автофокусом для макросъёмки

Среди дополнительных особенностей — поддержка 5G, Smart Connect, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, защита по стандарту MIL-STD-810H и пыле-влагозащищённый корпус (IP68/69).

Цвета от Pantone и цена в Европе

Moto G86 будет доступен в фирменных цветах Pantone:

Spellbound

Chrysanthemum

Gossamer Sky

Согласно утечке, версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ будет стоить около 330 евро в Европе.