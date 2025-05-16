Motorola готовит к выпуску новый смартфон Moto G56, который уже успел попасть в объектив инсайдеров. Устройство позиционируется как доступное решение с внушительными характеристиками и, судя по всему, не появится в США.
Весной компания уже представила несколько моделей, но, похоже, не собирается останавливаться. В ближайшие недели ожидается релиз сразу нескольких устройств из линейки Moto G, включая новинку G56.
Новые утечки демонстрируют смартфон со всех сторон и раскрывают детали дизайна. Moto G56 будет доступен в четырёх цветах, оформленных в сотрудничестве с Pantone: Black Oyster, Gray Mist, Dazzling Blue и Dill. На рендерах представлены все, кроме серого варианта.
Впервые модель появилась в сети ещё месяц назад благодаря Эвану Блассу, но теперь мы видим её со всех ракурсов. С точки зрения дизайна — это всё тот же аппарат, однако новые изображения позволяют лучше рассмотреть корпус и отделку.
Что внутри Moto G56
Хотя цена пока не объявлена, предполагается, что смартфон будет стоить около $250 / €250. Это ставит его на верхнюю границу бюджетного сегмента — немного ниже среднего класса.
Ожидаемые характеристики Moto G56 выглядят так:
- Экран: 6,72 дюйма, LCD, 2400×1080 пикселей, 120 Гц, защита Corning Gorilla Glass 7i
- Процессор: MediaTek Dimensity 7060
- Память: 4 или 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ встроенной, слот для microSD до 2 ТБ
- ОС: Android 15
- Основная камера: 50 Мп (Sony Lytia 600) + 8 Мп сверхширокоугольная (f/2.2)
- Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.2)
- Аккумулятор: 5200 мАч, поддержка зарядки 33 Вт
- Аудио: стереодинамики с Dolby Atmos
- Дополнительно: защита IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD-810H
- Габариты: 165,75 × 76,26 × 8,35 мм
- Вес: 200 г
Где появится Moto G56
Предыдущая модель Moto G55 вышла в августе 2024 года и продавалась в Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Судя по текущей информации, Moto G56 пойдёт тем же маршрутом и, скорее всего, не будет официально представлен в США.
Для Motorola это логичный шаг — компания усиливает позиции в регионах, где особенно востребованы доступные смартфоны с хорошими характеристиками.