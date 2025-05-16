Motorola готовит к выпуску новый смартфон Moto G56, который уже успел попасть в объектив инсайдеров. Устройство позиционируется как доступное решение с внушительными характеристиками и, судя по всему, не появится в США.

Весной компания уже представила несколько моделей, но, похоже, не собирается останавливаться. В ближайшие недели ожидается релиз сразу нескольких устройств из линейки Moto G, включая новинку G56.

Новые утечки демонстрируют смартфон со всех сторон и раскрывают детали дизайна. Moto G56 будет доступен в четырёх цветах, оформленных в сотрудничестве с Pantone: Black Oyster, Gray Mist, Dazzling Blue и Dill. На рендерах представлены все, кроме серого варианта.

Впервые модель появилась в сети ещё месяц назад благодаря Эвану Блассу, но теперь мы видим её со всех ракурсов. С точки зрения дизайна — это всё тот же аппарат, однако новые изображения позволяют лучше рассмотреть корпус и отделку.

Что внутри Moto G56

Хотя цена пока не объявлена, предполагается, что смартфон будет стоить около $250 / €250. Это ставит его на верхнюю границу бюджетного сегмента — немного ниже среднего класса.

Ожидаемые характеристики Moto G56 выглядят так:

Экран: 6,72 дюйма, LCD, 2400×1080 пикселей, 120 Гц, защита Corning Gorilla Glass 7i

6,72 дюйма, LCD, 2400×1080 пикселей, 120 Гц, защита Corning Gorilla Glass 7i Процессор: MediaTek Dimensity 7060

MediaTek Dimensity 7060 Память: 4 или 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ встроенной, слот для microSD до 2 ТБ

4 или 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ встроенной, слот для microSD до 2 ТБ ОС: Android 15

Android 15 Основная камера: 50 Мп (Sony Lytia 600) + 8 Мп сверхширокоугольная (f/2.2)

50 Мп (Sony Lytia 600) + 8 Мп сверхширокоугольная (f/2.2) Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.2)

32 Мп (f/2.2) Аккумулятор: 5200 мАч, поддержка зарядки 33 Вт

5200 мАч, поддержка зарядки 33 Вт Аудио: стереодинамики с Dolby Atmos

стереодинамики с Dolby Atmos Дополнительно: защита IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD-810H

защита IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD-810H Габариты: 165,75 × 76,26 × 8,35 мм

165,75 × 76,26 × 8,35 мм Вес: 200 г

Где появится Moto G56

Предыдущая модель Moto G55 вышла в августе 2024 года и продавалась в Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Судя по текущей информации, Moto G56 пойдёт тем же маршрутом и, скорее всего, не будет официально представлен в США.

Для Motorola это логичный шаг — компания усиливает позиции в регионах, где особенно востребованы доступные смартфоны с хорошими характеристиками.