Meizu начала тизерную кампанию флагманского смартфона Meizu 22, представив в Китае его переднюю панель. Компания заявляет, что новинка получит самые тонкие симметричные рамки в мире — всего 1,2 мм с каждой стороны. При этом фронтальная часть устройства будет выполнена в белом цвете, что особенно сложно реализовать при столь тонких границах экрана.

Как поясняет Meizu, индустрия редко использует белые передние панели в устройствах с узкими рамками — из-за серьёзных проблем с производственным браком. Однако бренд подчёркивает, что белый цвет остаётся частью его фирменного стиля со времён Meizu MX2. Для достижения цели инженеры компании разработали собственный процесс LIPO и применили шестислойную обработку, несмотря на высокие потери на этапе тестирования. Meizu утверждает, что уже близка к массовому производству.

Хотя точные габариты экрана пока не раскрыты, Meizu 22 обещает компактный форм-фактор с удобством использования одной рукой. По данным базы CMIIT, устройство проходит под номером модели M582Q и будет оснащено аккумулятором ёмкостью 5370 мА·ч (типичная — 5500 мА·ч).

Ожидается, что смартфон получит чипсет Snapdragon 8 Elite Leading Version, а также телеобъектив с перископической системой. Ранее в мае компания анонсировала полное обновление своей стратегии обработки изображений, и Meizu 22 станет первым смартфоном с новыми алгоритмами. Также Meizu откажется от привычных приставок вроде «Pro» и «Standard» — вместо этого будет представлена уникальная линейка моделей внутри серии Meizu 22.