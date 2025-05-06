Meizu официально объявила дату презентации своей новой серии доступных смартфонов — Note 16. Линейка дебютирует 13 мая в 14:30 по пекинскому времени, и вместе с ней компания покажет обновлённую версию фирменной системы Flyme AIOS 2. Анонс пройдёт в формате онлайн-трансляции и уже активно продвигается на китайских платформах.

В серию войдут два устройства — Meizu Note 16 и Note 16 Pro. Оба смартфона получат обновлённый дизайн с плоскими гранями и акцентом на уникальное оформление камер. У базовой версии камера размещена в восьмиугольном блоке, вдохновлённом традиционной китайской архитектурой, тогда как у Pro-модели модуль круглой формы. Обе версии комплектуются кольцевой LED-вспышкой.

Flyme AIOS 2 впервые появится не только на флагманах, но и на более доступных устройствах. Meizu заявляет, что стремится сделать интерфейс «более сбалансированным и удобным», и делает ставку на эргономику: Note 16 Pro будет отличаться симметричным корпусом и минимальными рамками толщиной всего 1,45 мм, а обычный Note 16 — изогнутыми краями 2.5D и объёмной задней панелью для лучшего хвата.

По предварительным утечкам, Meizu Note 16 получит 6,78-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2460×1080 пикселей и отверстием под фронтальную камеру. В качестве процессора может использоваться чипсет Unisoc T765. Камера будет включать основной сенсор на 50 Мп и вспомогательный на 2 Мп, а фронталка — 8 Мп. Также ожидается до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, аккумулятор на 6600 мА·ч с поддержкой зарядки 40 Вт и функциональная боковая кнопка, которая, вероятно, будет использоваться для задач с ИИ.

Ожидается, что Meizu Note 16 станет очередной попыткой бренда закрепиться в сегменте недорогих, но технологичных смартфонов с уникальным подходом к дизайну и пользовательскому опыту.