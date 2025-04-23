Инсайдер Сонни Диксон опубликовал новые изображения макетов всей линейки iPhone 17, включая базовую модель, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Устройства показаны в двух цветах — чёрном и белом.

На снимках представлена актуальная компоновка камер и размеры устройств, что позволяет впервые детально сравнить все модели линейки друг с другом. По данным источника, макеты близки к финальному дизайну — особенно в части конфигурации задней камеры.

Ранее утечки по Pro-версиям предполагали наличие универсальной чёрной панели камер вне зависимости от цвета корпуса, однако новые модели указывают на то, что цвет камеры будет совпадать с цветом самого устройства.

Макеты также подтверждают, что iPhone 17 и 17 Air не получат заметных изменений по сравнению с предыдущими моделями. Полный редизайн ожидается только у iPhone 17 Pro, а модель Air, по имеющимся данным, заменит iPhone 16 Plus.

Ранее в утечках упоминался возможный переход к более монолитной конструкции Pro-моделей — с алюминиевыми боковыми рамками, заходящими на заднюю панель и стеклянной вставкой для беспроводной зарядки. Однако эти особенности не подтверждаются на текущих макетах.