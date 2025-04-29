LG окончательно завершит поддержку своих смартфонов. Компания объявила, что 30 июня 2025 года прекратит работу всех серверов обновлений.

Что это значит для владельцев устройств LG

Когда LG уходила с рынка смартфонов, она обещала поддерживать их ещё несколько лет. Некоторые модели получили обновление до Android 12. Кроме того, устройства получали патчи безопасности в течение трёх лет после релиза.

Однако теперь компания полностью отключит системы обновлений. С 30 июня 2025 года смартфоны LG не смогут получать апдейты ни через FOTA, ни через приложение LG Bridge. Обновить прошивку после этой даты будет невозможно.

Что заявила LG официально

В официальном уведомлении LG объяснила следующее:

«Мы благодарим всех клиентов за поддержку. С 30 июня 2025 года будут прекращены работы сервисов FOTA, Центра обновлений и LG Bridge для всех мобильных устройств.»

LG также предупредила, что после отключения серверов нельзя будет восстановить предустановленные приложения, удаленные при сбросе к заводским настройкам. Поэтому компания рекомендует обновить все устройства заранее.

Нужно ли что-то сделать сейчас

Если у вас есть смартфон LG, стоит проверить наличие последних обновлений. Установите их до конца июня 2025 года. После этой даты техническая поддержка полностью прекратится.

Хотя сейчас активных пользователей LG осталось мало, для владельцев старых моделей это важная информация.