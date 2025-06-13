Индийский бренд Lava расширяет свою линейку Storm, представив сразу два новых 5G-смартфона — Lava Storm Play и Lava Storm Lite. Оба устройства работают на Android 15, отличаются достойными характеристиками и привлекательными ценами, при этом сохраняя минималистичный подход к программному обеспечению: без рекламы и лишнего предустановленного ПО.

Lava Storm Play — первый смартфон Lava на Dimensity 7060

Несмотря на заявление компании, Storm Play не является первым в мире смартфоном на базе Dimensity 7060 — этот титул ранее получил Motorola Moto G56. Тем не менее, устройство выделяется в своём ценовом сегменте.

Lava Storm Play предлагает:

чипсет MediaTek Dimensity 7060

6 ГБ LPDDR5 RAM и 128 ГБ UFS 3.1

6,75-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц и каплевидным вырезом

основная камера 50 Мп (Sony IMX752) + 2 Мп вспомогательный модуль

фронтальная камера на 8 Мп

аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт

боковой сканер отпечатков, защита IP64

Android 15 без рекламы и мусора, обещано одно обновление системы и два года патчей безопасности

Старт продаж в Индии намечен на 19 июня через Amazon.in с промо-ценой INR 9,999 (около $115 / €100).

Lava Storm Lite — ещё дешевле, но с тем же дисплеем и камерой

Storm Lite работает на чипсете Dimensity 6400 и доступен в двух конфигурациях: 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Как и старшая модель, смартфон поставляется с Android 15 без лишнего софта и с тем же обещанием по обновлениям.

Характеристики Storm Lite:

чипсет MediaTek Dimensity 6400

дисплей 6,75″ HD+ с частотой 120 Гц

основная камера 50 Мп

фронтальная камера 5 Мп

аккумулятор 5000 мАч с зарядкой до 15 Вт

боковой сканер отпечатков пальцев, защита IP64

Смартфон поступит в продажу в Индии 24 июня через Amazon.in. Названа только цена базовой версии — INR 7,999 ($90 / €80), что делает устройство одним из самых доступных 5G-смартфонов на рынке.