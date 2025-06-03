Lava готовит к запуску два новых смартфона: Storm Play и Storm Lite. Об этом официально объявил индийский бренд, уточнив, что Lava Storm Play станет первым в стране устройством с процессором MediaTek Dimensity 7060.

Lava позиционирует Storm Play как смартфон, ориентированный на молодую аудиторию геймеров. Известно, что устройство получит быструю оперативную память LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.1, что обеспечит высокую скорость работы в играх и приложениях. Остальные технические характеристики пока не раскрываются.

Storm Play будет запущен одновременно с моделью Storm Lite. Обе новинки появятся в продаже на официальном сайте Lava и в интернет-магазине Amazon India.

Хотя официальной информации о Storm Lite пока немного, слухи приписывают ему процессор Dimensity 7025, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Также ожидается наличие 6,78-дюймового HD+ LCD-дисплея с частотой обновления 120 Гц.

Дата анонса пока не озвучена, но больше подробностей о линейке Storm ожидается в ближайшие дни.