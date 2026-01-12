Первые сведения о серии Galaxy S27 указывают на заметные изменения в камере старшей модели. Если Galaxy S26 Ultra, по имеющимся данным, не получит серьёзных аппаратных обновлений, то Galaxy S27 Ultra, напротив, может перейти на новый сенсор основной камеры и в целом стать важным шагом в развитии фотомодулей линейки.

Сообщается, что Galaxy S27 Ultra будет оснащён новым основным сенсором ISOCELL HP6. Это 200-мегапиксельный датчик с оптическим форматом 1/1,3 дюйма, что делает его сопоставимым по размеру с ISOCELL HP2, используемым в Galaxy S25 Ultra. При этом утверждается, что новый сенсор получит обновлённые технологии обработки изображения, которые должны положительно сказаться на качестве фото и видео.

Помимо основной камеры, компания, как ожидается, планирует обновить и сверхширокоугольный модуль. Также давно назрела модернизация среднего телеобъектива. В Galaxy S26 Ultra используется сенсор на 10 или 12 Мп с трёхкратным оптическим зумом, и в случае Galaxy S27 Ultra Samsung может перейти на датчик с разрешением 50 или даже 200 Мп для этого диапазона фокусных расстояний.

Среди других улучшений, которые рассматриваются для Galaxy S27 Ultra, упоминается поддержка видеосъёмки в формате 8K при 60 кадрах в секунду, более крупный сенсор для перископической камеры с пятикратным оптическим зумом, а также квадратный сенсор для фронтальной камеры. Эти изменения потенциально могут повлиять как на качество съёмки, так и на новые сценарии использования.

Отдельно упоминается возможность внедрения трёхмерного сканирования лица для биометрической аутентификации. Для этого может использоваться система Polar ID от Metalenz на базе сенсора ISOCELL Vizion 931. Кроме того, в рамках пересмотра конструкции компания, по слухам, может отказаться от встроенного стилуса S Pen, начиная именно с Galaxy S27 Ultra.



