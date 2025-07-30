jpmorgan sees foldable iphone quickly taking control of the sector
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Инвестиционный банк JPMorgan в закрытом аналитическом отчёте сообщил, что Apple представит первый складной iPhone в сентябре 2026 года. Модель, получившая рабочее название iPhone Fold, станет частью линейки iPhone 18 и будет стоить $1999. Банк прогнозирует, что уже к 2028 году Apple продаст 45 миллионов складных iPhone, полностью изменив ландшафт этого сегмента.

Содержание
1. Складной iPhone дебютирует после iPhone 17 Air
2. Потенциал роста рынка — $65 миллиардов
3. Apple готовилась к выпуску складного устройства с 2024 года

Складной iPhone дебютирует после iPhone 17 Air

По данным JPMorgan, линейка iPhone 17, несмотря на выход ультратонкой модели iPhone 17 Air, не вызовет ажиотажа у покупателей. Интерес потребителей сразу переключится на iPhone Fold, который должен стать флагманским продуктом 2026 года.

Согласно отчёту, устройство получит «книжный» форм-фактор с двумя экранами: внутренним на 7,8 дюйма и внешним на 5,5 дюйма. Корпус будет выполнен из титана, шарнир — из «жидкого металла», а вместо Face ID в модели вернётся Touch ID.

ipfoldyes

Apple, по данным источников, делает ставку на безупречное качество дисплея: складной экран будет без выраженной складки или с минимально заметной линией сгиба — это должно устранить одно из главных препятствий для покупателей.

Потенциал роста рынка — $65 миллиардов

Аналитики ожидают, что iPhone Fold станет стимулом для роста всего сегмента. Уже в 2025 году продажи складных смартфонов составят около 19,8 миллиона штук, но с выходом Apple этот показатель может вырасти кратно. JPMorgan называет складные устройства «следующим большим шагом» для iPhone и оценивает перспективу как $65 миллиардов для Apple.

По их данным, себестоимость компонентов iPhone Fold составит $759, что обеспечит компании высокую маржу даже при цене в $1999.


Apple готовилась к выпуску складного устройства с 2024 года

Компания уже давно изучает рынок складных смартфонов. Источники утверждают, что Apple анализировала конкурентов, тестировала их решения и выстраивала собственную концепцию. Первый прототип с дисплеем Samsung, испытанный в 2024 году, развалился при тестировании, что отложило запуск проекта.

Теперь Apple, по данным отчёта, решила все критические проблемы, включая надёжность шарнира и устойчивость дисплея к повреждениям. JPMorgan уверена: как только Apple выйдет на рынок, она быстро станет лидером, как это уже происходило с iPhone в прошлом.

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