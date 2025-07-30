Инвестиционный банк JPMorgan в закрытом аналитическом отчёте сообщил, что Apple представит первый складной iPhone в сентябре 2026 года. Модель, получившая рабочее название iPhone Fold, станет частью линейки iPhone 18 и будет стоить $1999. Банк прогнозирует, что уже к 2028 году Apple продаст 45 миллионов складных iPhone, полностью изменив ландшафт этого сегмента.

Складной iPhone дебютирует после iPhone 17 Air

По данным JPMorgan, линейка iPhone 17, несмотря на выход ультратонкой модели iPhone 17 Air, не вызовет ажиотажа у покупателей. Интерес потребителей сразу переключится на iPhone Fold, который должен стать флагманским продуктом 2026 года.

Согласно отчёту, устройство получит «книжный» форм-фактор с двумя экранами: внутренним на 7,8 дюйма и внешним на 5,5 дюйма. Корпус будет выполнен из титана, шарнир — из «жидкого металла», а вместо Face ID в модели вернётся Touch ID.

Apple, по данным источников, делает ставку на безупречное качество дисплея: складной экран будет без выраженной складки или с минимально заметной линией сгиба — это должно устранить одно из главных препятствий для покупателей.

Потенциал роста рынка — $65 миллиардов

Аналитики ожидают, что iPhone Fold станет стимулом для роста всего сегмента. Уже в 2025 году продажи складных смартфонов составят около 19,8 миллиона штук, но с выходом Apple этот показатель может вырасти кратно. JPMorgan называет складные устройства «следующим большим шагом» для iPhone и оценивает перспективу как $65 миллиардов для Apple.

По их данным, себестоимость компонентов iPhone Fold составит $759, что обеспечит компании высокую маржу даже при цене в $1999.





Apple готовилась к выпуску складного устройства с 2024 года

Компания уже давно изучает рынок складных смартфонов. Источники утверждают, что Apple анализировала конкурентов, тестировала их решения и выстраивала собственную концепцию. Первый прототип с дисплеем Samsung, испытанный в 2024 году, развалился при тестировании, что отложило запуск проекта.

Теперь Apple, по данным отчёта, решила все критические проблемы, включая надёжность шарнира и устойчивость дисплея к повреждениям. JPMorgan уверена: как только Apple выйдет на рынок, она быстро станет лидером, как это уже происходило с iPhone в прошлом.