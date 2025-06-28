Британская компания JCB выпустила три новых защищенных смартфона на Android, предназначенных для специалистов в строительстве, логистике и других сложных условиях работы.
Флагманская модель: Toughphone P20
Вершина линейки — Toughphone P20 — предлагает:
- Экран: 6,6″ Full HD+ с частотой 120 Гц
- Производительность: чипсет MediaTek MT6877, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти (с поддержкой карт microSD до 1 ТБ)
- Аккумулятор: 10 000 мАч с функцией Power Bank (до 40 часов разговора, 50 дней в режиме ожидания)
- Защита: стандарты IP69K и MIL-STD-810H, устойчивость к падениям с 1,8 м
Особенности:
- Тепловизор с диапазоном -15°C до 550°C (разрешение 256×192)
- Тройная основная камера (64 МП + 8 МП + 20 МП ночного видения)
- Фронтальная камера 20 МП
Цена: 649 £/€ — что ставит его в один ряд с конкурентами вроде Ulefone Armor 28 Ultra (Android 15, схожая защита, больший аккумулятор).
Бюджетные варианты: M20 и E10
- Toughphone M20 (449 £):
- Средний уровень, конкурирует с Doogee S200 (5G, схожие характеристики, но дешевле)
- Toughphone E10 (249 £):
- Начальный уровень, но ценник близок к более интересным альтернативам (например, 8849 Shark 3 с игровым дизайном и прочным корпусом)
Проблемы конкуренции
Несмотря на достойные характеристики, Toughphone P20 сталкивается с жесткой конкуренцией:
- Samsung Galaxy XCover 7 — надежнее в плане ПО и обновлений для корпоративных клиентов.
- Oukitel WP200 Pro — предлагает аналогичную защиту и хорошие характеристики за меньшую цену.
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