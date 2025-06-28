Британская компания JCB выпустила три новых защищенных смартфона на Android, предназначенных для специалистов в строительстве, логистике и других сложных условиях работы.

Флагманская модель: Toughphone P20

Вершина линейки — Toughphone P20 — предлагает:

Экран : 6,6″ Full HD+ с частотой 120 Гц

: 6,6″ Full HD+ с частотой 120 Гц Производительность : чипсет MediaTek MT6877, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти (с поддержкой карт microSD до 1 ТБ)

: чипсет MediaTek MT6877, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти (с поддержкой карт microSD до 1 ТБ) Аккумулятор : 10 000 мАч с функцией Power Bank (до 40 часов разговора, 50 дней в режиме ожидания)

: 10 000 мАч с функцией Power Bank (до 40 часов разговора, 50 дней в режиме ожидания) Защита: стандарты IP69K и MIL-STD-810H, устойчивость к падениям с 1,8 м

Особенности:

Тепловизор с диапазоном -15°C до 550°C (разрешение 256×192)

Тройная основная камера (64 МП + 8 МП + 20 МП ночного видения)

Фронтальная камера 20 МП

Цена: 649 £/€ — что ставит его в один ряд с конкурентами вроде Ulefone Armor 28 Ultra (Android 15, схожая защита, больший аккумулятор).





Бюджетные варианты: M20 и E10

Toughphone M20 (449 £):

(449 £): Средний уровень, конкурирует с Doogee S200 (5G, схожие характеристики, но дешевле)

Toughphone E10 (249 £):

(249 £): Начальный уровень, но ценник близок к более интересным альтернативам (например, 8849 Shark 3 с игровым дизайном и прочным корпусом)

Проблемы конкуренции

Несмотря на достойные характеристики, Toughphone P20 сталкивается с жесткой конкуренцией: