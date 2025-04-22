Серия iQOO Z10, включающая модели Z10 и Z10x, вскоре пополнится двумя новинками. Бренд официально объявил о запуске iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro, который состоится 28 апреля в 19:00 по местному времени в Китае.

Главным козырем новых устройств станут мощные аккумуляторы и рекордная скорость зарядки. Z10 Turbo Pro получит аккумулятор на 7,000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки. С адаптером на 120 Вт смартфон сможет зарядиться на 50% всего за 15 минут, а до 100% — за 33 минуты. При этом устройство будет поддерживать зарядку по стандартам 100W PD/PPS, а его корпус будет иметь толщину 8.09 мм и весить 206 г.

Z10 Turbo оснастят ещё более ёмким аккумулятором — 7,620 мАч, однако максимальная мощность зарядки составит 90 Вт. Несмотря на это, батарея всё равно будет заряжаться весьма быстро, а само устройство должно продемонстрировать выдающееся время автономной работы.

iQOO уже поделилась первыми изображениями Z10 Turbo, на которых видно, что смартфон будет доступен в четырёх цветах и получит двойную основную камеру.

Ожидается, что в ближайшие дни компания раскроет больше подробностей о характеристиках обеих моделей до официального запуска 28 апреля.