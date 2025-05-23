В линейке iQOO Z10 скоро появится ещё один смартфон — Z10 Lite. Устройство уже прошло сертификацию Bluetooth SIG и было замечено в базе данных поддерживаемых устройств Google Play, что подтверждает его название и модельный номер I2409.

Хотя официальные характеристики пока не раскрыты, ожидается, что Z10 Lite займет место ниже модели Z10x. Ходят слухи, что iQOO Z10 Lite и vivo T4 Lite — это одни и те же устройства, просто с разными названиями для разных рынков. Подобная практика для vivo и iQOO — не новость: в прошлом году Z9 Lite и T3 Lite оказались идентичными.

Интересно, что прошивка Z10 Lite и T4 Lite совпадает с vivo Y19 и Y29s, различающимися только основным модулем камеры — 13 МП у Y19 и 50 МП у Y29s. Это может намекать на два варианта Z10 Lite в зависимости от региона или конфигурации.

С учётом всей доступной информации, не исключено, что iQOO Z10 Lite получит 6.74-дюймовый LCD-экран с разрешением 720×1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 570 нит. Внутри — чип MediaTek Dimensity 6300, 4/6/8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ хранилища с возможностью расширения, фронтальная камера на 5 МП и аккумулятор на 5,500 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.