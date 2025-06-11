iQOO готовит смартфон с аккумулятором 8000 мАч

Китайский регулятор CMIIT одобрил к выпуску новый смартфон Vivo с модельным номером V2507A, который ранее прошёл сертификацию 3C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Согласно данным нового отчёта, устройство оснащено аккумулятором типичной ёмкостью около 8000 мАч, что ставит под сомнение его принадлежность к ожидаемому Vivo X Fold 5 и указывает на возможный выход новой модели под брендом iQOO.

Новый смартфон с батареей 8000 мАч вряд ли окажется Vivo X Fold 5

Изначально предполагалось, что V2507A может быть складным смартфоном Vivo X Fold 5, так как предыдущие утечки указывали на аккумулятор на 6000 мАч. Однако в коде CMIIT-реестра указана номинальная ёмкость батареи — 7840 мАч, что соответствует типичной ёмкости около 8000 мАч. Это значительно превышает ожидаемые характеристики X Fold 5, что делает такую версию маловероятной.

iQOO Z10 может получить Snapdragon 7 Gen 4 и экран 120 Гц

С учётом мощности батареи и быстрой зарядки, логичнее предположить, что речь идёт о смартфоне бренда iQOO. Сейчас в линейке Z10 представлены модели Z10x, Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro, работающие на чипсетах Dimensity 7300, Dimensity 8400 и Snapdragon 8s Gen 4 соответственно. Однако базовая версия Z10 пока официально не представлена.

По слухам, iQOO Z10 получит процессор Snapdragon 7 Gen 4, OLED-дисплей с частотой 120 Гц и поддержку 90-ваттной зарядки. Все эти параметры совпадают с характеристиками, выявленными в документации на V2507A.

Устройство может конкурировать с Honor Power

На данный момент единственным массовым смартфоном с аккумулятором на 8000 мАч остаётся Honor Power, выпущенный в Китае в апреле. Если устройство V2507A действительно окажется новой моделью iQOO, оно сможет составить ему прямую конкуренцию на рынке автономных Android-смартфонов.

Официальное подтверждение модели и характеристик пока не поступало. Не исключено, что V2507A выйдет как iQOO Z10 или вовсе под другим названием.