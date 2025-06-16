Apple продолжает пополнять список «винтажных» устройств, куда попадают продукты, снятые с продажи более пяти лет назад. На этот раз к списку присоединился iPhone XS — один из ключевых смартфонов компании конца 2010-х годов. Он завершает собой целую эпоху, ведь ранее в категорию винтажных уже попали iPhone X и iPhone XS Max.

iPhone XS: конец пути

Смартфон был представлен в сентябре 2018 года как преемник революционного iPhone X. Он предлагал более производительный чип A12 Bionic, улучшенную камеру и поддержку двух SIM-карт (впервые для iPhone). Продажи модели прекратились в 2019 году, но устройство оставалось в обороте у сторонних ритейлеров ещё некоторое время. И только сейчас оно достигло «винтажного» возраста по стандартам Apple.

С этого момента ремонт iPhone XS возможен, но не гарантирован — только в случае наличия нужных запчастей в авторизованных сервисных центрах. Если деталей нет, компания не обязана принимать устройство в ремонт. Через два года iPhone XS перейдёт в категорию «устаревших» (obsolete), и тогда Apple официально прекратит поддержку — как техническую, так и программную.

Что происходит с ПО и безопасностью

Старые iPhone, попавшие в винтажный список, больше не получают регулярных обновлений iOS, за исключением редких случаев критических патчей безопасности. Однако даже такая ограниченная поддержка — редкость в индустрии.

Пример: iPad 5-го поколения, который недавно стал «устаревшим», теперь вообще не поддерживается.

Apple — лидер по длительности поддержки

Компания остаётся одной из лучших в отрасли по продолжительности программной и аппаратной поддержки. Устройства Apple получают в среднем до 7 лет обновлений и возможности ремонта. Это особенно впечатляет, учитывая, что многие конкуренты начали догонять Apple только недавно.

Так, Samsung ввела семилетнюю поддержку с серии Galaxy S24 в начале 2024 года, а Google сделала аналогичный шаг с запуском Pixel 8 в конце 2023 года. При этом обе компании обещают не только обновления, но и доступность запчастей.

Вывод

Добавление iPhone XS в список винтажных — символический конец целой эры. Это напоминание о том, как быстро развиваются технологии, и как важно производителям не только выпускать новые устройства, но и поддерживать старые. На фоне новых стандартов долговечности от Google и Samsung, семилетний жизненный цикл от Apple всё ещё выглядит достойно — но конкуренция за долгосрочную поддержку только начинается.