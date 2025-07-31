По слухам, iPhone Fold появится в продаже в следующем году, и теперь компания с Уолл-стрит JP Morgan решила подлить масла в огонь продаж складных iPhone, запланированных на 2026 год.

Согласно сообщениям (через CNBC), аналитик JP Morgan прокомментировал это в аналитической записке для инвесторов, посвященной исследованию рынка. В записке говорится, что ожидается, что складной iPhone поступит в продажу вместе с iPhone 18 в сентябре 2026 года.

Аналитик JP Morgan Сэмик Чаттерджи (Samik Chatterjee) сказал, что Apple, как ожидается, “выпустит свой первый складной iPhone в составе линейки iPhone 18 в сентябре 2026 года, который будет складываться в виде книжки, как и Samsung Galaxy Z”.

Чаттерджи также отметил, что iPhone Fold может обойтись в 1999 долларов (170 тыс.рублей). Это важный момент, потому что это придает дополнительную уверенность в том, что в следующем году Apple наконец-то выйдет на рынок складных устройств.

В настоящее время Samsung является лидером на рынке и недавно выпустила Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. К этой инициативе присоединились другие компании, в том числе Google, Motorola, OnePlus, Honor и Oppo, которые борются за разработку лучшего складного телефона.

Выпуск Apple iPhone Fold будет иметь огромное значение для рынка складных устройств. В то время как ряд производителей Android активно продвигают свои серии складных устройств, популярность этого форм-фактора не растет. Вступление Apple в игру может сильно изменить ситуацию.





У Apple есть опыт наблюдения за тем, как конкуренты осваивают новую технологию, как она воспринимается общественностью и с какими проблемами приходится сталкиваться на этом пути. Благодаря многолетнему наблюдению о складывающихся устройствах Apple получила четкое представление о том, что работает, а что нет, что может стать хорошим предзнаменованием для первого складывающегося iPhone.

Но пока мы ждем складной яблочный телефон, у компании еще есть парочка незавершенных дел — выпуск 17-й серии iPhone и появление сверхтонкого iPhone Air.

И хотя поклонники Apple будут с нетерпением ждать выхода iPhone 18 во второй половине 2026 года, мы не можем исключать возможности появления iPhone 17e в течение первых нескольких месяцев этого года. Также нет никакой гарантии, что Apple выпустит складной телефон, даже несмотря на такое большое количество утечек.

Если iPhone Fold поступит в продажу в сентябре 2026 года, он, вероятно, столкнется с еще более жесткой конкуренцией, поскольку ожидается, что Samsung выпустит Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8, а Google анонсирует Pixel 11 Pro Fold в начале сентября.