Apple планирует радикально изменить внешний вид iPhone. Согласно новой утечке, в 2027 году компания может выпустить полностью стеклянную модель с изогнутым корпусом, без рамок, вырезов и заметных переходов. Об этом сообщил надёжный инсайдер Марк Гурман (Bloomberg), ссылаясь на внутренние источники в Apple.

Как будет выглядеть «всестеклянный» iPhone?

Идея не нова — Apple уже подавала патенты на конструкции, где стекло огибает смартфон по кругу, без металлической рамки, и фактически превращает корпус в единое целое. В текущих iPhone даже в Pro-серии всё ещё есть титановая или алюминиевая окантовка, визуально разбивающая устройство. В новой модели её планируют полностью убрать, заменив на сплошное изогнутое стекло.

📌 Предположительно, это будет iPhone 20 — модель к 20-летию бренда, выход которой ожидается в 2027 году.

Без вырезов и Dynamic Island?

По информации от The Information, будущий iPhone также может избавиться от всех фронтальных вырезов — ни «чёлки», ни Dynamic Island, ни видимой камеры. Всё это станет возможным благодаря подэкранным технологиям, над которыми Apple уже несколько лет активно работает.

Если эти слухи подтвердятся, это будет самое кардинальное обновление дизайна iPhone за десятилетие.

Что ещё меняется в будущем?

Apple, по всей видимости, планирует целую волну экспериментальных моделей iPhone:

Складные конструкции (как у Samsung Galaxy Fold)

(как у Samsung Galaxy Fold) Супертонкие модели

Экраны от края до края без рамок и отверстий

«Обёрнутые» дисплеи со всех сторон

Все эти концепты обсуждаются в рамках внутреннего проекта, приуроченного к 20-летнему юбилею iPhone, который ожидается в 2027 году.