Аналитик Минг-Чи Куо, один из самых надёжных инсайдеров по продуктам Apple, поделился своим прогнозом о будущих релизах iPhone. По его информации, в 2027 году Apple представит сразу две значимые новинки — iPhone 19 Slim с увеличенным дисплеем и второе поколение складного iPhone.

Эти данные подтверждают более ранние слухи о том, что Apple изменит традиционный график запуска смартфонов и начнёт чередовать релизы в первой и второй половине года, включая отдельные циклы для бюджетных моделей, складных устройств и новых форм-факторов.

Новый цикл релизов iPhone — теперь дважды в год

По словам Куо, с 2026 года Apple окончательно перейдёт на двухэтапный график запуска: весной будут выходить недорогие модели серии «e» и стандартные версии, а осенью — флагманские iPhone Pro, а также более дорогие модификации вроде Slim и Fold.

Полный прогноз аналитика на ближайшие релизы выглядит так:

2H 2025 (осень): iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Slim, 17

(осень): iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Slim, 17 1H 2026 (весна): iPhone 17e

(весна): iPhone 17e 2H 2026 (осень): iPhone Fold (1-е поколение), iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, 18 Slim

(осень): iPhone Fold (1-е поколение), iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, 18 Slim 1H 2027 (весна): iPhone 18, 18e

(весна): iPhone 18, 18e 2H 2027 (осень): iPhone Fold 2, iPhone 19 Pro, 19 Pro Max, 19 Slim с увеличенным экраном

Таким образом, модель Slim не будет разовой попыткой, а станет полноценной частью флагманской линейки — аналогом iPhone Plus, но с упором на минимализм и дизайн.

Что известно об iPhone 19 Slim

Подробностей о самой модели немного. Куо утверждает, что третье поколение iPhone Slim получит экран, больше чем у iPhone 17 Slim и 18 Slim. Однако пока неясно, будет ли диагональ сравнима с Pro Max-версиями или речь идёт о промежуточном формате.

Также остаётся открытым вопрос позиционирования: станет ли Slim частью базовой линейки, как Plus, или будет продвигаться как премиум-альтернатива? Пока ясно одно: iPhone Slim придёт на смену серии Plus, которую Apple, по всей видимости, окончательно выводит из оборота.

Второе поколение складного iPhone уже в разработке

Куо также подтверждает, что iPhone Fold 2 уже находится в активной разработке. Он не приводит деталей, но подчёркивает, что проект официально стартовал внутри Apple. Вероятно, к 2027 году компания представит сильно доработанную версию своего первого гибкого устройства, способную конкурировать с флагманами от Samsung, Honor и Google.

Интересно, что сам аналитик признаёт: в данном случае речь идёт не о точной информации из цепочки поставок, а о собственной аналитике, основанной на паттернах поведения Apple и рыночных тенденциях. Тем не менее, Куо по-прежнему считается одним из самых точных инсайдеров, несмотря на отдельные промахи — например, он ранее предсказывал выход складного iPhone уже в 2024 году.

Зачем Apple увеличивает количество моделей?

Ответ прост — глобальная конкуренция и насыщение рынка. Чтобы сохранить интерес к своей продукции в течение всего года, Apple постепенно отказывается от концепции «одного большого релиза» в сентябре. Выпуская новинки в разные сезоны, компания может лучше продвигать каждую из них и не размывать внимание аудитории между моделями базового и премиального сегмента.

К тому же, активное развитие складных форм-факторов и эксперименты с дизайном (вроде iPhone Air или Slim) требуют новой архитектуры продуктового календаря. И похоже, в Купертино готовы к перестройке стратегии.