Apple готовит радикальное обновление дисплея в iPhone 18 Pro. По последним данным, система Face ID в 2026 году наконец-то окажется под экраном — без «пилюли» и вырезов.

Пока Apple не успела даже показать iPhone 17, слухи о следующем поколении смартфонов уже начинают подтверждаться. Известный аналитик Росс Янг снова заявил: Face ID в iPhone 18 Pro будет интегрирована прямо под дисплей.

Face ID исчезнет с поверхности экрана

Ещё ранее Янг сообщал, что iPhone 18 Pro может получить подэкранную систему распознавания лиц. Теперь его слова подтверждает выступление гендиректора OTI Lumionics Майкла Хелендера на конференции SID. Он заявил, что смартфоны с подэкранной Face ID, основанной на материалах его компании, выйдут в продажу уже в следующем году. Учитывая предыдущие слухи, речь почти наверняка идёт об Apple.

По информации The Information, в iPhone 18 Pro останется только крошечное отверстие под камеру, а вся остальная сенсорика будет скрыта под экраном. Это означает отказ от привычной «пилюли» и «чёлки» — впервые с момента появления Face ID.

Что будет с Dynamic Island?

Появляется закономерный вопрос: останется ли Dynamic Island, если визуальный элемент, ради которого он создавался, исчезнет? Пока никаких точных ответов нет, но если Apple уберёт вырезы совсем, интерфейс может быть переработан или вовсе исключён. Хотя, зная Apple, это пространство на экране вряд ли останется без функций.

Когда ждать релиз и чего ещё ожидать?

iPhone 18 Pro должен выйти осенью 2026 года. Ходят слухи, что Apple изменит график анонсов и будет делить линейку: Pro-модели покажут осенью, а обычные и модель Air — весной 2027 года.

Кроме того, компания якобы разрабатывает свой первый складной iPhone. Его выход возможен либо в конце 2026 года, либо в начале 2027-го.

Конкуренты уже в деле

Пока Apple делает ставку на подэкранные технологии, Samsung активно продвигает собственные разработки. Уже представлен Galaxy S25 Edge — ультратонкий флагман, который, по слухам, нацелен на конкуренцию с iPhone 17 Air. Также Samsung работает над самым тонким складным смартфоном — Galaxy Z Fold 7 — и экспериментирует с концептом трифолда.