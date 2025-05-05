Apple готовит радикальное обновление дизайна для будущих флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По информации источника The Information, компания впервые интегрирует Face ID под экран и избавится от выреза Dynamic Island, сделав экран по-настоящему полноформатным.

Apple планирует заменить привычный вырез на небольшой круглый отверстие в левом верхнем углу экрана. Камера для селфи будет располагаться именно там, а все датчики системы распознавания лиц будут скрыты под дисплеем. Это решение позволит освободить максимум полезной площади на передней панели и приблизит iPhone к давно ожидаемому «чистому экрану».

Новый подход к фронтальной камере и Face ID

Эволюция дизайна iPhone шла шаг за шагом: от большого выреза в iPhone X до аккуратной «таблетки» в iPhone 14 Pro. Теперь Apple делает следующий логичный шаг — полный отказ от визуально заметных элементов на экране. Однако, в отличие от большинства Android-смартфонов, которые уже давно используют подэкранные сканеры отпечатков пальцев, Apple остаётся верна технологии 3D-распознавания лиц.

Новая конструкция Face ID под экраном предполагает сложные инженерные решения, поэтому внедрение начнётся только с моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, запуск которых ожидается в 2026 году.

Что будет с остальными моделями iPhone 18?

В отчёте также говорится, что Apple может впервые реализовать поэтапный запуск разных версий iPhone 18. Лишь топовые модели получат экран с подэкранной камерой и Face ID, тогда как базовые iPhone 18 и iPhone 18e, вероятно, сохранят текущий дизайн с тремя вырезами (две камеры + Face ID) до весны 2027 года.

Кроме того, к линейке могут присоединиться iPhone 18 Air и первый складной iPhone. Официальных подтверждений пока нет, но источник подчёркивает, что Apple активно экспериментирует с новыми форм-факторами и вариантами размещения компонентов под дисплеем.