До предполагаемого запуска новой серии iPhone в сентябре еще несколько месяцев, но уже появилось множество изображений, на которых якобы изображены макеты этих моделей, что дает представление о их дизайне.

Недавние изображения опубликовал известный инсайдер Маджин Бу. На них показаны муляжи iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro. Хотя эти изображения не содержат ничего нового по сравнению с предыдущими утечками, видно, что у iPhone 17 Pro присутствует заметная выпуклость камеры и он может быть больше своего предшественника — iPhone 16 Pro. Однако стоит относиться к этим изображениям с осторожностью: хотя они могут быть основаны на официальной информации, это не гарантирует их точность. Тем не менее, они соответствуют предыдущим утечкам, и по большинству из них можно предположить, что iPhone 17 Air будет визуально привлекательнее Pro-модели. Но это не обязательно приведет к увеличению продаж.

По словам аналитика Apple Марка Гурмана в его последнем отчете для Bloomberg (через PhoneArena), iPhone 17 Air вряд ли станет рекордсменом по продажам. Это не означает, что он будет провальным — Гурман считает, что он превзойдет модели Apple Plus и mini, но ожидает, что именно iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут наиболее популярными.

Это не удивительно: модели Pro от Apple обычно продаются лучше других. Хотя iPhone 17 Air может выглядеть более стильно среди новых моделей, его технические характеристики могут оказаться менее впечатляющими.

Согласно утечкам, у iPhone 17 Air будет только одна задняя камера, а также есть опасения по поводу времени автономной работы из-за ограниченного пространства для аккумулятора. При этом высокая цена может сделать его менее привлекательным для тех покупателей, которые ценят не только дизайн, но и производительность.

Мы вряд ли узнаем о реальных характеристиках или популярности iPhone 17 Air до сентября; однако с учетом того, сколько информации уже просочилось в сеть о новых моделях iPhone 17, мы ожидаем узнать гораздо больше до этого времени.