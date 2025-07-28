За последние несколько месяцев социальные сети заполонили утечки, демонстрирующие обновленную пару iPhone 17 Pro и сверхтонкий iPhone 17 Air. Но, похоже, в будущих флагманах Apple появятся и другие новинки, которые понравятся любителям камер.

Согласно отчету Macrumors, который ссылается на неназванный источник, iPhone 17 Pro будет оснащен обновленной камерой с 8-кратным оптическим зумом. Для сравнения, в iPhone 16 Pro камера оснащена 5-кратным оптическим зумом.

Apple набирает обороты

Если посмотреть на конкурентов, то Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro имеют максимальный 5-кратный оптический зум. Выходя на высококонкурентные азиатские рынки, смартфон Oppo Find X8 Ultra получил 6-кратный оптический зум, а Huawei Pura 80 Ultra — 9,4-кратный оптический зум.

Напомним, что все утечки указывают на массивный выступ камеры на задней панели iPhone 17 Pro, так что вполне вероятно, что Apple действительно готовится к серьезному обновлению аппаратного обеспечения для обработки изображений.

Если предположить, что слухи подтвердятся, iPhone 17 Pro станет одним из лучших смартфонов на рынке для фото- и видеосъемки на большом расстоянии, по крайней мере, если опираться на данные в отчетах и утечках. Обновит ли Apple дизайн для телеобъективных камер нового поколения, остается загадкой.

Наконец-то настоящая мощная фотокамера

В более ранних публикациях также говорится о том, что iPhone 17 Pro получит тройную 48-мегапиксельную камеру с поддержкой видеосъемки в формате 8K. Мы также слышим разговоры о функции механической диафрагмы, которая предоставит пользователям более детальный контроль над съемкой фотографий.

Сообщается, что приложение для камеры позволит одновременно снимать как спереди, так и сзади, что является решением, специально разработанным для видеоблогинга. Однако это не совсем новаторское решение, поскольку Samsung, например, уже много лет предлагает подобное на своих смартфонах.

В последней утечке информации Apple также утверждается, что компания выпустит новое приложение для камеры для iPhone 17 Pro, которое будет сосредоточено на функциях профессионального уровня и более глубоком управлении. До сих пор такие приложения, как Halide и Kino, оставались фаворитами, поэтому было бы интересно посмотреть, что Apple может предложить.