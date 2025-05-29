Apple готовит серьёзные изменения для линейки iPhone 17, включая полностью новую модель iPhone 17 Air. По данным надёжных источников, базовый iPhone 17 также не останется без обновлений: он получит увеличенный дисплей и поддержку технологий, ранее доступных только для флагманов.

iPhone 17 получит экран 120 Гц

Согласно свежему отчёту аналитика Росса Янга, базовый iPhone 17 будет оснащён дисплеем размером 6,27 дюйма — как у будущего iPhone 17 Pro. Это изменение означает рост диагонали с 6,1 дюйма в iPhone 16 до 6,3 дюйма в новом поколении.

Это уже не первое упоминание о возможном увеличении дисплея для базовой модели iPhone 17, поэтому вероятность этого обновления высока. Более того, iPhone 17, по данным источников, получит экран с частотой обновления 120 Гц и функцией Always-On Display, что ранее было эксклюзивной возможностью моделей Pro с технологией ProMotion.

Больше возможностей в стандартной модели

Комбинация увеличенного дисплея и ProMotion делает iPhone 17 заметно более привлекательным для широкой аудитории. Ранее пользователи, желавшие дисплей 120 Гц и функцию Always-On Display, были вынуждены покупать более дорогие модели Pro. Теперь эти функции станут доступны и в стандартной модели.

Для сравнения: в прошлом году iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличили размеры экранов с 6,1 и 6,7 дюймов до 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Однако iPhone 16 и 16 Plus остались с прежними размерами, и только в 2025 году Apple решила расширить возможности базовой линейки.

Перспективы iPhone 17

Линейка iPhone 17 обещает стать одной из самых значимых для Apple за последние годы. Помимо базовой модели с увеличенным дисплеем и ProMotion, ожидается, что iPhone 17 Air заменит версию Plus, а остальные модели получат обновления в дизайне и функциях.