Apple может впервые за долгое время обновить частоту обновления дисплеев в базовых моделях iPhone. Ранее компания подверглась критике за выпуск iPhone 16 и iPhone 16 Plus с дисплеями на 60 Гц при довольно высокой цене. Однако грядущие iPhone 17 и ультратонкий iPhone 17 Air, согласно свежим слухам, смогут предложить более плавную картинку. Но не обошлось без нюансов.

Для тех, кто не в курсе: Apple на протяжении нескольких поколений ограничивала 120 Гц дисплеи только моделями Pro. Однако теперь появились данные, что стандартные модели следующего поколения — iPhone 17 и iPhone 17 Air — также получат экраны с частотой 120 Гц. В то же время они не будут поддерживать фирменную технологию ProMotion.

ProMotion — это система переменной частоты обновления от 1 до 120 Гц, которая применяется в моделях Pro. Она основана на технологии LTPO и позволяет дисплею динамически снижать частоту в зависимости от контента, тем самым экономя заряд батареи. Важный момент — это аппаратная функция, поэтому в iPhone 17 и 17 Air экраны будут отличаться от версий Pro не только по возможностям, но и по архитектуре.

Тем не менее, простое добавление 120 Гц в базовые модели уже сделает их гораздо более отзывчивыми и плавными в использовании. Для многих пользователей это будет долгожданным улучшением, особенно для тех, кто не готов платить за версию Pro. Важно понимать, что эта информация пока не подтверждена официально, и стоит воспринимать её с долей осторожности.