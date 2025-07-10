По последним утечкам, ультратонкий флагман Apple — iPhone 17 Air — может оказаться мощнее, чем ожидалось. Согласно информации от китайского инсайдера Fixed Focus Digital, устройство будет построено на чипсете A19 Pro и получит 12 ГБ оперативной памяти.

Если слух подтвердится, это станет значительным отходом от привычной схемы: до сих пор Apple использовала Pro-версии процессоров исключительно в моделях iPhone Pro и Pro Max, а базовые устройства оснащались обычными версиями чипов.

iPhone 17 Air может оказаться между базовой и Pro-линейкой

Утечка с платформы Weibo утверждает, что в грядущей линейке iPhone 17 появится следующая конфигурация:

iPhone 17 — чип A19, 8 ГБ ОЗУ

— чип A19, 8 ГБ ОЗУ iPhone 17 Air — чип A19 Pro с 5-ядерным GPU, 12 ГБ ОЗУ

— чип A19 Pro с 5-ядерным GPU, 12 ГБ ОЗУ iPhone 17 Pro и Pro Max — чип A19 Pro с 6-ядерным GPU, 12 ГБ ОЗУ

Если информация подтвердится, iPhone 17 Air займёт промежуточную позицию между стандартной и профессиональной версией, предложив пользователям топовую производительность без полного перехода в премиум-сегмент.





Утечка вызывает споры, но не лишена логики

Ранее сообщалось, что iPhone 17 Air может получить обычный чип A19, а базовая модель — остаться на уровне A18, используемого в iPhone 16. Теперь инсайдер указывает на обратное: A19 достанется только обычной «семнадцатке», тогда как Air и Pro-линейка получат A19 Pro.

Хотя Fixed Focus Digital неоднократно ошибался в прошлом, часть его прогнозов сбывалась. Кроме того, Apple уже использовала схожую стратегию: у iPhone 16e установлен вариант A18 с 4-ядерным GPU, в то время как стандартный iPhone 16 получил 5-ядерную версию того же чипа.





Такой шаг вполне вписывается в текущую стратегию Apple и может быть ответом на действия конкурентов. Например, Galaxy S25 Edge от Samsung также получил максимальные характеристики в тонком форм-факторе.