По информации инсайдеров, Apple скорректировала свою стратегию в отношении складных устройств. Сообщается, что компания временно прекратила работу над складным iPad, перенаправив ресурсы на ускоренную разработку дебютной модели складного iPhone.

Согласно сетевым публикациям, причиной приостановки проекта складного iPad стали производственные трудности и значительные финансовые затраты. В частности, создание крупных гибких OLED-дисплеев, не имеющих видимой складки, представляет собой сложную техническую задачу, особенно с учетом строгих требований Apple к качеству. Предполагается, что такое устройство должно было оснащаться OLED-экраном размером от 18,8 до 20,2 дюймов по диагонали. Кроме того, высокая себестоимость производства складных iPad повлекла бы за собой увеличение розничной цены, что, как опасаются в компании, может негативно сказаться на потребительском спросе.

Разработка складного iPhone активно продолжается. В настоящее время устройство находится на этапе создания прототипа, а полноценное тестирование может начаться уже в начале 2026 года. Известно, что смартфон будет оснащен гибким 7,8-дюймовым OLED-экраном производства Samsung, боковым сканером Touch ID, титановой рамкой корпуса и усовершенствованным складным механизмом.

Ожидается, что складной iPhone будет представлен в сентябре 2026 года, а его стоимость составит приблизительно 2 100–2 300 долларов (165 200 – 180 900 руб.).



