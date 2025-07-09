На китайской платформе Xianyu, где можно покупать и продавать подержанные товары, появился инженерный образец Google Pixel 10 Pro. Однако продавец выставил на продажу не сам смартфон, а его материнскую плату.

По словам продавца, на фотографии изображен прототип, что подтверждается уникальными узорами на задней крышке. Действительно, Google часто наносит специальные рисунки на тыльную панель прототипов для их идентификации и предотвращения утечек информации. Судя по представленным изображениям, это действительно Pixel 10 Pro, дизайн которого соответствует ранее опубликованным рендерам. Устройство оснащено плоским экраном, прямыми гранями корпуса и овальным модулем с тройной основной камерой.

Согласно предварительной информации, все модели Google Pixel 10 будут работать на базе чипа Tensor G5, произведенного компанией TSMC, а базовая версия смартфона получит тройную камеру с телевиком.

Официальная премьера линейки запланирована на 20 августа.



