За несколько дней до ожидаемого анонса игрового смартфона Infinix GT 30 Pro в интернет просочилась неофициальная, но исчерпывающая информация о будущей модели. Инсайдер EqualLeaks раскрыл все технические спецификации устройства и продемонстрировал его внешний вид на рендерах, представляющих различные цветовые варианты корпуса.

Согласно имеющимся сведениям, Infinix GT 30 Pro получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2720×1224, частотой обновления 144 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. В качестве центрального процессора выступит Dimensity 8350 Ultimate, работающий в паре с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 (объем не указан).

Блок камер будет включать основной 108-мегапиксельный сенсор и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а разрешение фронтальной камеры составит 13 Мп. В отчете также упоминается аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки (и 30-ваттной беспроводной), операционная система Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15, встроенные в корпус игровые триггеры и RGB-подсветка на задней панели.

На рендерах Infinix GT 30 Pro представлен в трех цветовых решениях: черном, темно-сером и светло-сером. Дата анонса и стоимость смартфона пока остаются тайной.