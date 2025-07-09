В преддверии сентябрьского анонса vivo X300 Pro mini в сети появились его технические характеристики. Утечку информации осуществил известный инсайдер под ником Digital Chat Station, который раскрыл спецификации камеры, экрана и дополнительные функции устройства.

Согласно источнику, vivo X300 Pro mini будет оснащен OLED-экраном диагональю 6,3 дюйма с разрешением 1,5K и ультратонкими рамками благодаря технологии LIPO. Также упоминается наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев. Смартфон будет работать на флагманской мобильной платформе Dimensity 9500, релиз которой запланирован на осень этого года.

Тыльная камера устройства будет включать перископический телефото-модуль с датчиком Sony IMX882 на 50 Мп и поддержкой трехкратного зума. Ожидается, что модуль будет оснащен прецизионной оптической фокусировочной призмой. Кроме того, смартфон получит аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки и корпус с защитой IP68/69.

Точная дата премьеры vivo X300 Pro mini пока не известна.



