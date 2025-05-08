Известный инсайдер Ice Universe поделился новыми сведениями о предстоящих смартфонах Samsung. По его словам, корейская компания делает акцент на тонких моделях, однако значительного увеличения емкости аккумуляторов не стоит ожидать.

«Согласно некоторым эксклюзивным данным, следующее направление флагманских моделей Samsung по-прежнему будет тонким и легким: и батарея будет тонкой, и корпус будет продолжать быть тонким. Galaxy Z Fold7 будет самым тонким складным устройством в мире на момент выхода, 3,9 мм в раскрытом состоянии, 8,9 мм в сложенном, с батареей (емкостью) 4400 мАч. Ожидается, что будут применяться новые аккумулятор и технология зарядки, и батарея Z Flip7 будет иметь емкость 4300 мАч, а базовая версия Galaxy S26 продолжит быть тонкой», — написал Ice Universe на своей страничке в соцсети X.

Samsung Galaxy S26 будет оснащен флагманской однокристальной системой Qualcomm следующего поколения и сохранит компактный экран. Что касается толщины корпуса, то точных данных нет. Возможно, Samsung выберет путь Galaxy S25 Edge с толщиной 5,85 мм, но в любом случае она вряд ли превысит 7,2 мм, как у Galaxy S25.