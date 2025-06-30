Без каких-либо предварительных анонсов, Infinix представил доступный по цене смартфон – Infinix Hot 60i. Эта новая модель отличается тонким корпусом с влагозащитой, тройной камерой и аккумулятором повышенной емкости.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью в 800 нит. Производительность Infinix Hot 60i обеспечивается чипом Helio G81 Ultimate, работающим в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. За продолжительное время работы отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Для создания фото- и видеоконтента предусмотрена основная камера на задней панели с 50-мегапиксельным сенсором и дополнительным 2-мегапиксельным датчиком (предположительно, датчик глубины или макрообъектив). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Кроме того, новинка оснащена модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, NFC-чипом, 3,5-мм разъемом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев и защитой от пыли и влаги по стандарту IP54.





Infinix Hot 60i предлагается в черном и сером цветовых вариантах корпуса по цене 115 долларов (9 000 руб.) за версию с 6/128 ГБ памяти и 135 долларов (10 600 руб.) за конфигурацию с 8/256 ГБ.