Компания Infinix объявила о старте продаж новой серии смартфонов NOTE 50. Линейка включает три модели: NOTE 50, NOTE 50 Pro и флагманский NOTE 50 Pro+ 5G+. Устройства уже доступны в розничных сетях DNS, Ситилинк, RBT и Технопарк, а также на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Новый дизайн и интеллектуальные функции

Смартфоны серии NOTE 50 получили корпуса из сплава дамасской стали и авиационного алюминия ArmorAlloy. Технология HyperCasting и амортизационная система ShockAbsorb обеспечивают прочность и лёгкость конструкции. Все модели защищены от пыли и влаги по стандарту IP64.

Особенностью устройств стал световой индикатор Bio-Active Halo AI. Он отображает уведомления, заряд батареи, а также отслеживает пульс и уровень кислорода в крови. В базовой модели индикатор однотонный, в старших — с цветовой анимацией.

NOTE 50: оптимальный баланс

Базовая модель серии ориентирована на пользователей, которым важны стиль, надёжность и автономность. Смартфон оснащён 6.78″ AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц, процессором MediaTek Helio G100 Ultimate, 8 ГБ оперативной памяти (расширяемой до 16 ГБ), аккумулятором 5200 мАч и поддержкой зарядки 45 Вт (проводная) и 30 Вт (беспроводная). Камера — 50 МП с оптической стабилизацией, фронтальная — 13 МП.

Цена: 19 999 ₽

NOTE 50 Pro: яркость и производительность

В модели NOTE 50 Pro установлен тот же процессор, но увеличена оперативная память до 12 ГБ (расширяется до 24 ГБ), добавлена улучшенная система охлаждения и дисплей с яркостью до 1300 нит. Основная камера получила дополнительный 8 МП портретный модуль, фронтальная — 32 МП. Зарядка — 90 Вт проводная, 30 Вт беспроводная.

Цена: 24 999 ₽

NOTE 50 Pro+ 5G+: флагманская модель

Флагман линейки — NOTE 50 Pro+ 5G+ — работает на базе MediaTek Dimensity 8350 Ultimate и поддерживает 5G. Имеется геймерский режим XBOOST AI и поддержка зарядки до 100 Вт (проводной) и до 50 Вт (беспроводной). Дисплей AMOLED 144 Гц, FHD+, пиковая яркость — 1300 нит. Камера — 50 МП с продвинутыми функциями съёмки.

Цена: 42 999 ₽

Интеграция с Яндекс и голосовой помощник Folax

Во всех моделях доступен персональный AI-ассистент Folax, работающий на русском языке. Он интегрирован с сервисами Яндекса: Карты, Go, Еда. Помощник поддерживает голосовое управление, умеет переводить, составлять конспекты, расшифровывать аудиозаписи. Доступ к функциям — по голосовой команде или кнопке.

Для общения можно также выбрать нейросетевую модель DeepSeek и получить расширенные ответы на вопросы.