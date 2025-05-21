Компания Infinix представила GT 30 Pro — новинку в линейке GT, ориентированную на геймеров и пользователей, которым нужен высокий уровень производительности за разумную цену. Смартфон выделяется топовым дисплеем, мощной начинкой и продвинутой интеграцией ИИ. Вместе с ним анонсирована и специальная версия — GT 30 Pro Gaming Master Edition с комплектом аксессуаров для геймеров.

OLED-дисплей с частотой 144 Гц и TÜV-сертификацией

Infinix GT 30 Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления до 144 Гц (режимы 60/90/120/144 Гц). Экран предлагает мгновенное отклик касания 2160 Гц, ШИМ 2304 Гц, охват цветового пространства DCI-P3, яркость до 1100 нит и защиту зрения, подтверждённую сертификатом TÜV Rheinland. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i, а корпус имеет степень защиты IP64 от пыли и воды.

Чипсет Dimensity 8350 Ultimate, до 24 ГБ ОЗУ и система охлаждения

Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (4-нм техпроцесс), дополненном до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 3.1. Также поддерживается виртуальное расширение ОЗУ до 12 ГБ. Для игровых задач предусмотрен движок XBoost Gaming Engine и жидкостное охлаждение VC с ИИ-контролем температуры. Устройство также оснащено игровыми курками и линейным вибромотором по оси X.

Быстрая зарядка, камера на 108 Мп и Android 15

GT 30 Pro получил аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 45 Вт и беспроводной — 30 Вт. Также доступна обратная зарядка: 10 Вт проводная и 5 Вт беспроводная. Основная камера представлена модулем на 108 Мп и 8-Мп сверхшириком, фронтальная камера — 13 Мп.

Смартфон работает под управлением XOS 15 на базе Android 15 и включает ИИ-пакет от Infinix, основанный на Folax и DeepSeek R1. Обещаны два года обновлений Android и три года патчей безопасности. Из подключений: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS с поддержкой NavIC, ИК-порт, USB-C, двойные антенны. Толщина устройства — 7,9 мм, вес — 190 г.

GT 30 Pro Gaming Master Edition и экосистема GT Verse

Версия GT 30 Pro Gaming Master Edition поставляется с кулером MagCharge и кейсом MagCase. Кулер магнитно крепится к задней панели, оснащён вентилятором, интеллектуальным контролем напряжения и активирует режим Draco для одновременного охлаждения и беспроводной зарядки.

MagCase выполнен из материалов, отводящих тепло, и поддерживает все магнитные игровые аксессуары, помогая избежать троттлинга при длительных игровых сессиях.

Смартфон является частью расширяющейся экосистемы GT Verse, в которую входят планшет XPAD GT, беспроводные наушники GT Buds 4 и внешний аккумулятор GT Power. Все устройства создают единую геймерскую среду.

Цвета, версии и цена

Infinix GT 30 Pro будет доступен в цветах Blade White, Shadow Ash и эксклюзивном Dark Flare для версии Gaming Master Edition. Доступные конфигурации памяти: 8+256 ГБ, 12+256 ГБ и 12+512 ГБ. Цены и дата начала продаж будут объявлены в зависимости от региона. В Малайзии версии 12+256 ГБ и 12+512 ГБ оценены в 1299 и 1499 MYR (примерно $300 и $350) соответственно.