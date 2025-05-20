Infinix готовится к глобальному анонсу игрового смартфона GT 30 Pro и линейки устройств GT Verse. Презентация состоится 21 мая, а старшая версия — GT 30 Pro Gaming Master Edition — получит ряд аппаратных улучшений и аксессуаров, направленных на повышение производительности в мобильных играх.

GT 30 Pro сертифицирован для стабильной игры в 120 кадров в секунду в таких проектах, как PUBG Mobile и Mobile Legends. Устройство поддерживает три режима XBOOST: экономичный, сбалансированный и производительный. Это позволит адаптировать поведение смартфона под разные сценарии и снизить энергопотребление при необходимости.

Версия Gaming Master Edition комплектуется новым магнитным кулером MagCharge Cooler. Он выполнен в форме кольца, не мешает удержанию устройства и обеспечивает на 30 % более эффективное охлаждение по сравнению с традиционными аксессуарами. По заявлениям бренда, вентилятор способен образовывать видимую изморозь уже через 5 минут работы на холостом ходу. Также предусмотрена поддержка быстрой зарядки Power Delivery.

В комплект входит и специальный MagCase — полупрозрачный чехол с магнитными точками крепления для внешней зарядки, держателей и других аксессуаров. Чехол совместим с фирменной светодиодной панелью смартфона.

По предварительным данным, Infinix GT 30 Pro получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. Смартфон будет оснащён аккумулятором на 5500 мА·ч с зарядкой 45 Вт и основной камерой на 108 Мп. Для удобства в играх предусмотрены встроенные плечевые триггеры и подсветка в стиле «киберпанк».