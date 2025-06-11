Смартфоны серии Huawei Pura традиционно становятся площадкой для внедрения новых камерных технологий компании, и модель Pura 80 Ultra демонстрирует самый продвинутый фотомодуль на сегодняшний день. Главная особенность — телекамера с сенсором формата 1/1.28 дюйма, встроенным в уникальный механизм с двумя объективами.

Инженерам Huawei удалось реализовать систему со сдвигающимся модулем, обеспечивающую оптический зум на уровнях 3.7x и 9.4x с поддержкой стабилизации изображения на основе сдвига сенсора (OIS). В зависимости от выбора объектива можно снимать с эквивалентным фокусным расстоянием 83 мм при f/2.4 или 212 мм при f/3.6.

Основная камера — 50 МП, с 1-дюймовым сенсором формата RYYB, переменной диафрагмой f/1.6 – f/4.0 и оптической стабилизацией. Huawei заявляет, что по сравнению с прошлогодней моделью Pura 70 Ultra, новый модуль обеспечивает в 15 раз более широкий динамический диапазон.

Камера Pura 80 Ultra демонстрирует рекордный динамический диапазон 16EV, что должно обеспечить точную передачу как светлых, так и тёмных участков кадра при фото- и видеосъёмке.

Дополнительно устройство оснащено 40 МП сверхширокоугольной камерой (13 мм) и 1.5 МП мультиспектральным датчиком для точной цветопередачи. Huawei внедрила новые пресеты съёмки — Nature, Film, Movie и Cartoon, а также новую технологию видеосъёмки с сохранением деталей в пересвеченных областях в реальном времени.

Вне фотовозможностей, Pura 80 Ultra предлагает 6.8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с четырёхсторонним изгибом, разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Защитное покрытие — стекло Kunlun второго поколения. Максимальная локальная яркость достигает 3000 нит.

О чипсете информации нет — вероятно, она появится после первых разборов. Известно, что смартфон комплектуется 16 ГБ ОЗУ и хранилищем на 512 ГБ или 1 ТБ.

Смартфон работает на HarmonyOS 5.1. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки: 100 Вт по кабелю и 80 Вт по беспроводной технологии. Защита корпуса соответствует стандартам IP68 и IP69 (погружение в воду и струи горячей воды).

Huawei Pura 80 Ultra будет доступен в чёрном и золотом цветах. Версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти оценена в 9 999 юаней ($1391), вариант с 1 ТБ — 10 999 юаней ($1530). Предзаказы уже открыты в Китае, поставки начнутся с 26 июня.